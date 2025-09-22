Под Львовом прогремел мощный взрыв: в полиции сообщили детали. Фото

В воскресенье, 21 сентября, под Львовом в селе Зимняя Вода прогремел мощный взрыв. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили в региональной позиции. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Но повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения.

"Сегодня, 21 сентября, около 20:20 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве, который произошел в селе Зимняя Вода Львовского района. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники полиции Львовщины, а также оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, что в Днепровском районе Киева в понедельник, 15 сентября, в квартире многоэтажного дома, предварительно, взорвалась граната. В результате чрезвычайного происшествия были погибшие и пострадавший.

Напомним, в Броварском районе Киевской области в одном из населенных пунктов возле свалки взорвался неизвестный предмет. В результате ЧП есть погибшая и пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству на Оболони. Злоумышленник взорвал во дворе дома гранату.

