На Киевщине возле свалки взорвался неизвестный предмет: есть погибшая и пострадавший. Подробности

В Броварском районе Киевской области в одном из населенных пунктов возле свалки взорвался неизвестный предмет. В результате ЧП есть погибшая и пострадавший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в понедельник, 15 сентября, около 10:00 к ним поступило сообщение о взрыве в селе Морозовка Барышевской общины.

"По предварительным данным, неподалеку от свалки взорвался неизвестный предмет. В результате происшествия, 57-летняя местная жительница погибла на месте, 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции Киевщины, спасатели и медики. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета.

Напомним, В Дарницком районе Киева в четверг, 5 июня, утром прогремел взрыв. Происшествие произошло на Харьковском шоссе, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству на Оболони. Злоумышленник взорвал во дворе дома гранату.

