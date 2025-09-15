В Киеве в квартире многоэтажки произошел взрыв: есть погибшие. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева в понедельник, 15 сентября, в квартире многоэтажного дома, предварительно, взорвалась граната. В результате ЧП есть погибшие и пострадавший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят следователи.

Что известно

"Полицейские выясняют обстоятельства взрыва в квартире в Днепровском районе столицы. Информация о происшествии поступила сегодня (15 сентября. Ред.) около 15:30. По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы.

Напомним, в Броварском районе Киевской области в одном из населенных пунктов возле свалки взорвался неизвестный предмет. В результате ЧП есть погибшая и пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству на Оболони. Злоумышленник взорвал во дворе дома гранату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!