Под кроватью сработала радиоуправляемая мина: Бутусов раскрыл детали спецоперации по ликвидации 'Гиви'

Украинский журналист Юрий Бутусов напомнил, как пять лет назад, 8 февраля 2017 года, был ликвидирован командир батальона "Сомали" 1-го корпуса ВС РФ, полковник так называемой "ДНР" Михаил Толстых с позывным "Гиви". По его словам, спецоперация была проведена по указу пятого президента Петра Порошенко.

Журналист отметил, что командир террористов погиб в результате детонации радиоуправляемой мины. Об этом Бутусов написал у себя на странице в Facebook.

Также он добавил, что после взрыва мины, которая была расположена под кроватью, начался сильный пожар и детонация других боеприпасов. Кроме того, журналист подчеркнул, что "Гиви" был уничтожен в результате спецоперации 5-го управления департамента контрразведки СБУ.

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"Предатель Родины и убийца украинцев Толстых был уничтожен в результате спецоперации 5-го управления департамента контрразведки СБУ. А указ на ликвидацию "Гиви" издал президент П.Порошенко", – написал Бутусов.

Ранее журналист писал, что ликвидацию одного из самых опасных террористов "ДНР", командира так называемого батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых 8 февраля 2017 года организовала украинка, еще одного агента Службы безопасности Украины, участника спецоперации, боевики схватили и нечеловечески пытали.

Напомним, ранее Бутусов заявил, что по данным наземной и космической съемки по состоянию на 8 февраля нет никаких признаков подготовки Россией "блицкрига", "штурма Киева" и тому подобных сценариев, которые озвучиваются в СМИ. РФ не перебрасывала к украинской границе какие-либо значительные новые силы за последнюю неделю.