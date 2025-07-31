Под Кривым Рогом водитель сбил ветерана с протезом и скрылся с места: пострадавший скончался

На трассе вблизи Кривого Рога водитель насмерть сбил молодого ветерана с протезом и оставил его умирать прямо на обочине. Тело 27-летнего мужчины обнаружили рано утром 31 июля.

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Мужчина истек кровью и погиб до приезда медиков. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Детали ужасной аварии

По предварительной информации, смертельное ДТП произошло около 4-х утра недалеко от поселка Широкое. Неустановленный автомобиль двигался в направлении села Шестерня, когда сбил пешехода 1998 года рождения. Вместо того, чтобы остановиться и вызвать помощь, водитель скрылся с места происшествия.

Погибший, по данным местных СМИ, – ветеран, который потерял ногу на войне, но продолжал жить полноценной жизнью с протезом.

Сейчас полиция расследует ДТП по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Правоохранители ищут водителя и автомобиль, причастный к наезду. Следователи призывают всех, кто мог видеть момент аварии или имеет записи с видеорегистраторов в этом районе, обращаться в полицию.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее стало известно, что в Винницкой области авто влетело в дерево. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением.

Также сообщалось, что на Буковине произошло ДТП с участием полицейской. В ДТП погибла пассажирка авто, два человека пострадали.

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