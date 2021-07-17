На Львовщине задержали 23-летнего парня, который 'без мотива' убил двух человек

В субботу, 17 июля, в городе Стрый Львовской области полиция поймала 23-летнего парня, который причастен к убийству двух человек 5 и 17 июля. На телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения. Сам преступник говорит, что "сделал это без мотивов".

Полицейские заметили подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и уехал в другое направление. Было принято решение остановить автобус за пределами города и проверить пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, в сумке, с которой был подозреваемый, обнаружили обрез ружья и патроны. 23-летнего парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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Также выяснилось, что злоумышленник причастен к убийству 40-летнего жителя города Стрый, которое произошло 5 июля. Тогда он тоже два раза выстрелил в мужчину.

Отметим, что преступнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Сингаи на Житомирщине 15-летняя девушка убила своего 14-летнего парня в ходе конфликта. Она нанесла ему ножевые ранения в шею и грудь.