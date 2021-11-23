В Кривом Роге учитель изнасиловал девушку: он до сих пор в статусе свидетеля, а дело несколько раз закрывали

Преподавателю хореографии из Кривого Рога, которого заподозрили в изнасиловании школьницы на выпускном в июне 2021 года, до сих пор не вручили подозрение. Он проходит по делу, как свидетель.

Об этом пишет "Заборона". Как отмечается, спустя пять месяцев расследования по этому делу так и не прошел суд.

Как пишут журналисты, на допрос преподавателя приглашали всего несколько раз. В разговоре со следователями он якобы не отрицал факт полового акта. При этом он утверждал, что инициатива исходила от самой пострадавшей. Кроме того, девушка, как отмечал преподаватель, сказала, что ей 18 лет.

Дело несколько раз закрывали, последний раз в августе. Однако, по решению прокурора, расследование снова возобновили в сентябре.

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Результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы показали, что факт секса был, а до этого девушка была девственницей, пишет СМИ.

В конце лета во время досудебного расследования пострадавшей назначили психиатрическую экспертизу. Это процедура, которая должна была проверить психическое состояние человека и наличие у него отклонений. Адвокат школьницы подала жалобу и экспертизу удалось отменить. Вместо нее назначили психологическую экспертизу состояния девушки. Как отметила адвокат, именно эта процедура была целесообразной: она могла показать, насколько случившееся было травматичным, и был ли в тот момент добровольное согласие на половой акт.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 18 июня в одной из школ Кривого Рога на выпускном. В полиции пострадавшей предложили сыграть свадьбу с насильником.