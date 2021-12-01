Под Харьковом автомобиль сбил двух пешеходов: одна из женщин погибла на месте. Фото

Ольга Липич
Расследования
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Под Харьковом автомобиль сбил двух пешеходов: одна из женщин погибла на месте. Фото

Под Харьковом в среду, 1 декабря, произошла смертельная авария. Легковой автомобиль сбил двух женщин, одна погибла на месте.

ДТП произошло возле города Люботин. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "ХС|Харьков" (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, авария произошла на пешеходном переходе. По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, умершей было 40 лет. Она погибла до того, как приехали работники скорой помощи, передает "KHARKIV Today".

Видео дня
Женщина погибла на месте
Авария произошла под Харьковом

21-летнюю пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали. У нее предварительно диагностировали травму головы, переломы костей таза и бедра.

Авария произошла под Харьковом

Предварительно они вышли из маршрутки и переходили неосвещенный пешеходный переход.

Авария произошла под Харьковом

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Харьковщины инцидент пока не комментировали. О причинах трагедии и состоянии водителя легковушки, наехавшего на пешеходов, пока также неизвестно.

Согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 были травмированы.

Статистика ДТП в Украине

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, которые привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24 905 человек.

Статистика ДТП в Украине

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