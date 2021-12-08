Под Черниговом произошло новое смертельное ДТП: фура столкнулась с трактором. Фото

В Черниговской области в среду, 8 декабря, произошла смертельная авария – грузовик столкнулся с трактором. Один человек погиб, еще один – в реанимации.

ДТП произошло на трассе Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, возле села Ровнополье, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области.

Видео дня

"Предварительно известно, что произошло столкновение грузовика с двигавшимся в той же полосе трактором", – сказано в сообщении.

Известно, что погибший и пострадавший ехали в тракторе. Один из них погиб прямо на месте аварии, а другой получил многочисленные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте трагедии работает оперативная группа и следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта. Применена также мобильная криминалистическая лаборатория.

Причины и детали смертельной аварии будут выяснять правоохранители.

В комментариях к публикации о ДТП в Telegram-канале "Ху***ый Чернигов", один из пользователей отметил, что мужчины, находившиеся в тракторе, якобы занимались продажей дров. Они, как говорится в комментарии, выехали на трассу со стороны леса. Погибшему якобы было 22-23 года.

Отметим, что накануне, 7 декабря, в Черниговской области в аварии погибли 13 человек, еще семь получили травмы. ДТП произошло у села Киселевка на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. По предварительным данным, грузовик столкнулся с маршрутным автобусом.

Вероятной причиной трагедии в областной прокуратуре назвали погодные условия. Предварительно фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Согласно статистике Национальной полиции Украины, за октябрь 2021 года в нашей стране произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. Они привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря на Волыни произошло ДТП с участием пяти авто. Там столкнулись Renault Duster, Peugeot Expert, Volkswagen Golf, ВАЗ 2108 и Renault Espace. В результате аварии погиб мужчина.