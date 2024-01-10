Почти не подавал признаков жизни: пограничники вытащили из ледяной Тисы мужчину, который хотел бежать из Украины по "схеме" из Telegam. Фото
Украинские пограничники на западе страны обнаружили на берегу реки Тиса мужчину, пытавшегося нелегально покинуть пределы страны. Он лежал на берегу полуживой и почти не подавал признаков жизни.
Об инциденте сообщили в Telegram ГНСУ. Отмечается, что когда нарушителя обогрели и привели в сознание, он рассказал, что такой способ сбежать из страны нашел в одном из Telegram-каналов.
Мошенники пообещали ему "легальный" метод пересечь границу и взяли за это $5 тысяч, однако когда мужчина прибыл на место встречи – сказали перейти Тису ночью и заверили, что это вполне безопасно.
"С начала полномасштабной войны на Тисе погибли 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что пересечение границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности", – подчеркнули пограничники.
Тиса – самый большой левый приток Дуная, который течет в пределах Украины и частично по границе между Украиной, Румынией и Венгрией, а также по границе между Словакией и Венгрией.
Напомним, ранее сотрудники ГПСУ задержали группу из 12 мужчин недалеко от границы с Венгрией. Они пытались скрыться от пограничников, однако попытка оказалась неудачной и закончилась предупредительными выстрелами.
Также пограничники задержали организатора "путешествия", перевозившего мужчин собственным транспортом за 12 тыс. грн с каждого.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее в Украине разгорелся скандал из-за того, что отца восьми детей из Одессы не выпустили из Украины. Пограничники сослались на неточность в документе с ТЦК, где, по их словам, "снят с учета" необходимо заменить "исключен из учета". В ТЦК в свою очередь отказались что-либо исправлять.
– Двое мужчин из Закарпатья пытались вернуться на территорию Украины из Румынии. Границу они решили пересечь вне пунктов пропуска – по бурной реке Тиса.
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