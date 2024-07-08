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Побили рекорд по гибкости: пограничники задержали уклониста, который прятался в спинке автокресла. Фото

Ольга Липич
Расследования
2 минуты
417
Побили рекорд по гибкости: пограничники задержали уклониста, который прятался в спинке автокресла. Фото

На границе с Румынией пограничники разоблачили мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины, спрятавшись за спинками задних сидений автомобиля. Теперь его ждет административная ответственность.

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Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. По их информации, жительница Харьковщины таким образом пыталась вывезти своего жениха за границу.

Ей за этот поступок "светит" уголовная ответственность.

Побили рекорд по гибкости: пограничники задержали уклониста, который прятался в спинке автокресла. Фото

Инцидент произошел на одном из пунктов пропуска на границе Украины с Румынией. Пограничники остановили авто для проверки и при осмотре за спинками задних сидений обнаружили мужчину. Он проявил невероятную гибкость, лишь бы убежать из страны и избежать мобилизации.

Побили рекорд по гибкости: пограничники задержали уклониста, который прятался в спинке автокресла. Фото

Для того, чтобы все выглядело максимально правдиво, женщина посадила сзади бабушку с мамой. Однако это не помогло.

"Водительница, наверное, надеялась, что ее мужа не рассмотрят среди юбок ее родственниц. Надежды оказались тщетными. Более того, теперь за попытку незаконного пересечения границы мужчину ждет админответственность, а вот его любимой – уголовная", – отметили в ГПСУ.

Побили рекорд по гибкости: пограничники задержали уклониста, который прятался в спинке автокресла. Фото

Отметим, что некоторые украинские мужчины, желающие избежать мобилизации, продолжают пытаться сбежать из страны. Ранее многие из них пытались переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, однако теперь появилось новое направление – целая группа уклонистов хотела попасть в Венгрию через пшеничное поле.

А трое украинцев и россиянин планировали через Карпаты попасть в Словакию. Однако пограничники "испортили" им этот турпоход, задержав беглецов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье мужчина порезал себе руку при уточнении военно-учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонисту, наложили турникет и вызвали скорую.

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