Побили рекорд по гибкости: пограничники задержали уклониста, который прятался в спинке автокресла. Фото

На границе с Румынией пограничники разоблачили мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины, спрятавшись за спинками задних сидений автомобиля. Теперь его ждет административная ответственность.

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Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. По их информации, жительница Харьковщины таким образом пыталась вывезти своего жениха за границу.

Ей за этот поступок "светит" уголовная ответственность.

Инцидент произошел на одном из пунктов пропуска на границе Украины с Румынией. Пограничники остановили авто для проверки и при осмотре за спинками задних сидений обнаружили мужчину. Он проявил невероятную гибкость, лишь бы убежать из страны и избежать мобилизации.

Для того, чтобы все выглядело максимально правдиво, женщина посадила сзади бабушку с мамой. Однако это не помогло.

"Водительница, наверное, надеялась, что ее мужа не рассмотрят среди юбок ее родственниц. Надежды оказались тщетными. Более того, теперь за попытку незаконного пересечения границы мужчину ждет админответственность, а вот его любимой – уголовная", – отметили в ГПСУ.

Отметим, что некоторые украинские мужчины, желающие избежать мобилизации, продолжают пытаться сбежать из страны. Ранее многие из них пытались переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, однако теперь появилось новое направление – целая группа уклонистов хотела попасть в Венгрию через пшеничное поле.

А трое украинцев и россиянин планировали через Карпаты попасть в Словакию. Однако пограничники "испортили" им этот турпоход, задержав беглецов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье мужчина порезал себе руку при уточнении военно-учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонисту, наложили турникет и вызвали скорую.

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