Через горы в Словакию: пограничники поймали троих уклонистов в Карпатах. Фото

Трое украинцев и россиянин планировали через Карпаты попасть в Словакию. Однако пограничники испортили им этот турпоход.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Четверо молодых мужчин задержали в горах Закарпатья пограничники Чопского отряда.

Военнослужащие отделения "Камяница" заметили группу с туристическим снаряжением. Трое из них оказались украинцами, а четвертый – гражданином России. Они уверяли пограничников, что просто путешествуют по горам, но не вспомнили, что планировали завершить свое "путешествие" в Германии и Польше.

Проверка показала, что задержанные давно знакомы и действительно занимались туризмом. Они составили маршрут по советам по соцсетям и онлайн-картам, надеясь, что сложная местность поможет избежать встречи с пограничниками.

Путешествовавший с ними россиянин проживает в Луцке и давно знаком с другими задержанными. Он должен быть их "прикрытием" как туристов, а после пересечения границы украинцами, планировал вернуться по тому же маршруту назад и впоследствии выехать за границу через один из пунктов пропуска.

Мужчин задержали и доставили в пограничное подразделение. Украинцы будут отвечать перед судом за попытку незаконного пересечения государственной границы, а россиянин привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники разоблачили новую "схему" переправки мужчин за границу. Ее организовали гражданин Молдавии и его несовершеннолетний брат.

Однако организаторы схемы за свои услуги не брали денег: за переправку за границу мужчины должны были выполнять сельскохозяйственные работы на угодьях "схемщиков". "Клиентов" иностранцы искали не долго – предложили таким образом "мигрировать" двоим своим знакомым украинцам. Все четыре задержаны пограничниками.