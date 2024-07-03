Тиса уже не в тренде: пограничники поймали десять уклонистов, которые пытались прокрасться в Венгрию по пшеничному полю. Видео
Некоторые украинские мужчины, желающие избежать мобилизации, продолжают пытаться сбежать из страны. Раньше многие из них пытались переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, однако теперь появилось новое направление – целая группа уклонистов хотела попасть в Венгрию через пшеничное поле.
Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали при попытке незаконного пересечения границы 10 мужчин, двое из них пытались сбежать. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Там рассказали, что трое из задержанных являются жителями Закарпатья, остальные – жители Полтавщины, Житомирщины, Виннитчины, Запорожья и городов Харьков, Киев и Днепр. Все они заплатили переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов.
"Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их "путешествие" ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники", – сказано в сообщении.
Все задержанные для выяснения обстоятельств правонарушения и составления протоколов были доставлены в пограничное подразделение. Оперативники отряда подробно изучают все обстоятельства и устанавливают круг лиц, причастных к организации попытки незаконного пересечения границы.
В ГПСУ отметили, что мужчин, которые пытались попасть в Венгрию, теперь ждет административное наказание, а организаторов их "путешествия" – уголовное.
Как сообщал OBOZ.UA, трое украинцев и россиянин планировали через Карпаты попасть в Словакию. Однако пограничники "испортили" им этот турпоход, задержав беглецов.
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