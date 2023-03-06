Злоумышленник находит все новых жертв: история дерзкого ограбления бойца ВСУ во Львове получила продолжение

Во Львове продолжает свою деятельность преступник-"клофелинщик" и его сообщники, которые ограбили бойца ВСУ Петра Коноплю, когда тот находился в городе на лечении. По словам самого военнослужащего, подозреваемый промышляет в том числе обычным грабежом на улицах – вырывает сумки из рук жертв.

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Вторая схема злоумышленника – это познакомиться с жертвой, втереться в доверие, предложить выпить, подсыпать в напиток какое-то вещество, а потом обокрасть человека без сознания. Пострадавших просто бросают на улице полуголыми, потому что "новые знакомые" забирают не только ценные вещи, но даже обувь и одежду. Именно таким способом обокрали Коноплю. В новом ролике в TikTok он рассказал, что продолжает заниматься собственным расследованием, потому что подозреваемый до сих пор на свободе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский военный назвал имя своего обидчика и показал его фото. Сообщается, что полиция возбудила уголовное производство, но отпустила вероятного преступника за неимением доказательств.

После того как военнослужащий рассказал о том, что с ним произошло, в интернете, он получил сообщения от украинцев, которые тоже стали жертвами "клофелинщика". Они, как и Конопля, просыпались в районе львовского Лычаковского кладбища без вещей.

Нашему защитнику также написала девушка, подругу которой мошенник хотел пригласить в одно из заведений Львова – вероятно, чтобы напоить и ограбить. Фигурант даже показывал компании какие-то видео, словно из зоны боевых действий – возможно, используя украденный телефон Конопли.

Украинский воин, который снова на передовой, пошутил, что теперь у него целая "шпионская сеть", помогающая разоблачать негодяя. Он высказал уверенность в том, что виновный понесет справедливое наказание.

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Напомним, что Коноплю ограбили 19 февраля во Львове. Во время прогулки он познакомился с тремя парнями и девушкой в заведении, а после того, как выпил с ними, уже через 10 минут ничего не помнил. Проснулся мужчина в наркодиспансере полуобнаженный.

Воина нашли в районе Лычаковского кладбища без денег, телефона, наушников, куртки, документов (в том числе военного билета и истории болезни) и даже без берцев и доставили в медицинское учреждение на скорой.

Конопля утверждает, что сначала полиция отказывалась принимать заявление. После огласки и скандала в Главном управлении Нацполиции во Львовской области сообщили, что установили личность мошенника. Им оказался 36-летний львовянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК (кража). В случае доказательства вины злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители Киевской области задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник оформлял на военных ВСУ кредитные карты и снял с них более 2 миллионов гривен.

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