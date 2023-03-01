''Через 10 минут уже не помнил ничего'': мошенники подпоили и ограбили военного ВСУ, который проходил лечение во Львове после ранения

Во Львове украинский военнослужащий, проходивший лечение после ранения, стал жертвой мошенников. Мужчина познакомился с тремя парнями и девушкой в заведении, а после того как выпил с ними, проснулся в наркодиспансере полуобнаженный.

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Об этом он рассказал в видео, которое обнародовал в TikTok 27 февраля. Мужчина отметил, что 19 февраля вышел из госпиталя на прогулку в гражданской одежде. Познакомившись в одном из заведений с молодыми людьми, военный принял их приглашение пойти на экскурсию по городу и выпить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"И минут через 10 я уже не помнил ничего", – отметил мужчина.

Он рассказал, что проснулся в наркодиспансере полуобнаженный, как объяснили врачи – бойца привезла скорая, после того, как был найден полицейскими в районе Лычаковского рынка.

Пострадавший рассказал, что у него украли берцы и куртку, в которой были документы и ценные вещи: военный билет, история болезни, наушники, телефон и деньги. Однако полиция не хотела принимать у него заявление.

В конце концов военный решил взять все в свои руки: просмотрел записи с камер видеонаблюдений в местах, где бывал в тот вечер, и смог найти одного из компании предложивших ему выпить людей. Боец ВСУ сам отвел этого человека в отделение полиции, где написал заявление. Однако правоохранители отпустили его за неимением доказательств.

Военный убежден, что в ответственном обществе должна быть ответственность за каждое совершенное преступление и признал, что готов понести ответственность за то, что выпил. Однако он стремится добиться справедливости, чтобы мошенники также ответили за содеянное. Боец призвал помочь ему в огласке ситуации.

После того, как пострадавший обнародовал видео, в Главном управлении Нацполиции во Львовской области сообщили, что установили личность мошенника, им оказался 36-летний львовянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

В настоящее время возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). В случае доказательства вины злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские мошенники объявляют наборы в свои "офисы". Они привлекают молодых людей на незаконную работу высокими зарплатами, музыкой и кальянами, а также патриотизмом. Деньги обещают забирать только у россиян;

– также мошенники в Украине придумали новую схему обогащения через сеть АЗС WOG. В сети они распространяют информацию, что якобы из-за сложной энергетической ситуации для граждан предусмотрена так называемая "государственная топливная субсидия". При этом людям нужно только перейти по ссылке и пройти опрос.

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