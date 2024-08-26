ГБР возбудило производство по факту незаконного пересечения границы нардепом Дмитруком

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. В Одессе уже работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют, как политик пересек границу и кто ему в этом помогал.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что у нескольких гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, вероятно, содействовавших Дмитруку, уже провели обыски. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях.

Уголовное производство возбуждено по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу).

Напомним, ранее пророссийский народный депутат Артем Дмитрук, сражавшийся за "права" УПЦ Московского патриархата, получил подозрение в нападении на правоохранителя и военного в Одессе.

По данным следствия, находясь в Одессе, фигурант с группой лиц напал на правоохранителя в связи с исполнением тем служебных обязанностей. Ему нанесли тяжкие телесные повреждения и пытались похитить оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 августа стало известно, что скандальный нардеп Артем Дмитрук уехал из Украины. Его якобы видели на территории Молдовы. В ГБР сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту незаконного пересечения границы парламентарием.