Переполненный автобус с паломниками вылетел с дороги и перевернулся в Тернопольской области. Фото с места аварии

В Тернопольской области утром 14 июля перевернулся автобус с паломниками. В транспортном средстве находился 41 человек, пассажиры ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу.

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По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, госпитализированы два человека. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

"Сообщение о ДТП поступило на спецлинию 102 14 июля около 8 часов. Авария произошла на автодороге вблизи села Раковец Золотниковской общины Тернопольского района", – говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили: причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством и вылетел в кювет. После этого автобус перевернулся.

"В автобусе находился 41 человек, которые ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу. В настоящее время в больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.

На месте аварии работают полицейские, медики и спасатели.

Напомним, накануне стало известно, что на Запорожье водитель сбил военного, который вечером шел по обочине дороги. Виновник наезда с места сбежал, оставив воина умирать.

Также сообщалось, что на Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии есть пострадавшие.