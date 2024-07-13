На Запорожье водитель сбил военного и скрылся: мужчина скончался на месте

В Запорожской области водитель сбил военного, шедшего по обочине дороги. С места ДТП он скрылся, оставив травмированного мужчину умирать.

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Полицейские разыскивают автомобиль виновника смерти человека: транспортное средство имеет характерные повреждения. Подробности раскрыли в полиции Запорожской области.

По данным ГУНП Украины в Запорожской области, смертельное ДТП произошло в поселке городского типа Камышеваха накануне вечером.

"12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого пгт Камышуваха неизвестный водитель автомобиля Toyota Hilux совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения. Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители разыскивают автомобиль убийцы. Он, по данным полиции, имеет характерные механические повреждения: отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.

"Призываем всех, кто мог быть свидетелем происшествия или может предоставить любую информацию о местонахождении автомобиля Toyota Hilux темного цвета с повреждениями, сообщить по номеру: +38(061)-434-19-16 или 102. Важна любая информация, которая поможет найти виновника и привлечь его к ответственности за совершенное преступление", – обратились к гражданам в полиции Запорожской области.

Напомним, накануне, 12 июля, в Киевской области пьяный водитель не справился с управлением авто. Автомобиль, которым он управлял, перевернулся и сбил ребенка.

Также сообщалось, что на днях в Винницкой области в ДТП с грузовиком погиб 17-летний мотоциклист.