На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие. Фото
Во Львовской области утром 14 июля пострадали люди в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев – Чоп. Там столкнулись грузовик и микроавтобус.
Авария произошла возле села Песочная. Об этом сообщила Патрульная полиция региона, детали пока неизвестны.
"Внимание! На автодороге Киев – Чоп, возле населенного пункта Песочная произошло ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса", – говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что из-за аварии затруднено движение. На месте происшествия работают все необходимые службы.
Грузовики в направлении Стрыя патрульные направляют через населенный пункт Рудники на Дрогобыч. А в направлении Львова: крупногабаритный транспорт через город Жидачев, легковой – по обочине.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения и берегите себя!" – отметили полицейские.
Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля на трассе Львов – Тернополь автобус с пассажирами столкнулся с легковым авто. Водитель легковушки Subaru от полученных травм погиб на месте аварии.
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