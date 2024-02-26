Пашинский: отношения ни к реализации этого топлива, ни тем более к получению каких-либо незаконных средств, не имею

Никаких незаконных действий, которые в своем подозрении инкриминируют САП и НАБУ главе Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экснардепу Сергею Пашинскому, он не совершал и не имеет никакого отношения к якобы "украденным нефтепродуктам".

Об этом политик заявил в своем заключительном слове на заседании суда по избранию ему меры пресечения в ВАКС 26 февраля.

"Я никогда не был бизнес-партнером господина Тищенко. Это общеизвестный факт. Правоохранители провели миллионы следственных действий. У меня до 2006 года была бизнес-деятельность, у них есть доказательства, но они их не приводят. Я не знаю никого, подчеркиваю, кроме Тищенко в том подозрении.Я никогда не видел ни Гавриловых, ни там еще других с названными фамилиями, я никогда с ними не коммуникировал.Меня поливали грязью, что у меня были средства от реализации нефтепродуктов.Ваша честь, проведенные тысячи часов НСРД, включая какие-то последние НСРД – нигде даже намека нет ни у кого (ни у плохих свидетелей, ни у хороших), что я получил (средства от нефтепродуктов. – Ред.) Хочу обратиться к народу Украины: я готов пойти на любые испытания. Отношения ни к реализации этого топлива, ни тем более к получению каких-либо незаконных средств не имею", – сказал Пашинский.

Он также добавил, что вместе со своей командой перечислили в бюджет страны "1,5 миллиарда долларов, с $8 млрд, украденных Януковичем".

"Они со своей командой (в САП. – Ред.) вернули жомовую яму только сейчас. И то – потому, что началась полномасштабная война и движения по конфискации и реализации этого имущества. Мы еще увидим результаты этого… Меня всегда, когда я не был властью, преследовали, фальсифицировали дела… Но они разваливались… К сожалению, такая моя мамочка Украина… Такое у нас государство… Я никогда не скрывался, не скрывался, и все вызовы встречал с гордо поднятой головой… Если я действительно увижу, что это реальная попытка вернуть средства в бюджет, я – к вашим услугам. Если это атаки на Пашинского, чтобы посадить его по сфальсифицированному обвинению, в тюрьму, конечно, я буду сопротивляться. И я еще даже не начинал", – эмоционально заявил политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своими мыслями о том, что не так с полученным им подозрением.

Лидеры мнений, ветераны русско-украинской войны публично поддержали Сергея Пашинского. В своем обращении, которое подписало более тысячи деятелей, они напомнили, что благодаря активным действиям экснардепа начато производство важного оружия, а также напомнили, что он вывез из Киева "Стугни" и "Корсары" в первые дни полномасштабного вторжения и отправил это оружие на фронт.