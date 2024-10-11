Парню, избившему до реанимации студента в Хмельницком, сообщили о подозрении: как могут наказать

Полиция сообщила о подозрении 17-летнему молодому человеку, который жестоко избил 15-летнего студента в общежитии Хмельницкого. Инцидент произошел вечером 2 октября, в результате чего пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции. Конфликт между студентами профтехучилища произошел из-за вымогательства денег.

Во время столкновения старший студент нанес младшему тяжелые телесные повреждения. Пострадавший был срочно доставлен в больницу со значительными травмами, среди которых разрыв селезенки, сотрясение мозга и другие серьезные повреждения.

Мать потерпевшего рассказала, что ее сын Денис постоянно сталкивался с требованиями от старшего парня, но не хотел об этом говорить. Вечером 2 октября Денис направил сообщение матери, в котором написал: "Меня избили, требуют 200 гривен". После этого он перестал отвечать на звонки, и женщина вызвала полицию.

По словам матери, нападающий — 17-летний Богдан из Летичевского общества, сирота, который воспитывается приемными родителями и получает финансовую поддержку от государства. Оказалось, что он раньше тоже издевался над другими первокурсниками.

Состояние потерпевшего остается тяжелым, но стабильным. Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, продолжается досудебное расследование.

"Сегодня следователи Хмельницкого райуправления полиции объявили 17-летнему юноше подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в полиции.

В частности, нападающему инкриминируют ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в учебно-реабилитационном центре воспитательница избила несовершеннолетнего ребенка железным прутом и кулаками. Правоохранители уже вручили женщине подозрение.

Напомним, во Львовской области в учебно-реабилитационном центре разгорелся скандал из-за того, что воспитанницы заведения предоставили свидетельство о сексуальном насилии со стороны директора. Дети сообщили о публичных унижениях, угрозах избиением и принудительным помещением в психбольницу.

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