Во Львовской области воспитательница избила ребенка железным прутом и кулаками: ему вручили подозрение. Видео

Во Львовской области в учебно-реабилитационном центре воспитательница избила несовершеннолетнего ребенка железным прутом и кулаками. Правоохранители уже вручили женщине подозрение.

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На опубликованных в сети видео видно, как женщина агрессивно бьет девочку, которая сначала получает ушибы железным предметом, а затем продолжает бить ее кулаками, даже когда ребенок оказывается на диване. Другие питомцы заведения стали свидетелями этого жестокого инцидента.

Полиция объявила подозрение 47-летней женщине, обвиняемой в умышленном нанесении побоев и других насильственных действиях в отношении несовершеннолетней (ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Установлено, что событие произошло в прошлом году. Правоохранители уже определили всех участников инцидента и возбудили уголовное производство.

Воспитательница отстранена от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования. По данным следствия, конфликт между воспитательницей и девочкой возник внезапно, в результате чего женщина нанесла около десяти ударов по телу ребенка.

Действия воспитательницы нанесли физическую боль ребенку, и сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий подтвердил, что правоохранительные органы уже вручили воспитательнице подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (побои и пытки). Следствие продолжается.

Напомним, во Львовской области в учебно-реабилитационном центре разгорелся скандал из-за того, что воспитанницы заведения предоставили свидетельство о сексуальном насилии со стороны директора. Дети сообщили о публичных унижениях, угрозах избиением и принудительным помещением в психбольницу.

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