Отменен арест части имущества Гринкевичей: чем руководствовался суд

Суд отменил арест части имущества семьи Гринкевичей. Отмечается, что у него не было законных оснований.

Об этом говорится в соответствующем решении суда. Он, в частности, установил, что компания "ВТ Девелопмент" не связана с инкриминируемыми Гринкевичем преступлениями.

Кроме того, отмечается, что следователи не предоставили доказательств противоправной деятельности семьи.

Суд установил, что владельцем "ВТ Девелопмент" через ООО "Яснинский край" является львовянин Максим Станкевич. Однако еще летом 2023 года бенефициаром компании была указана Светлана Гринкевич, жена Игоря Гринкевича – подозреваемого по делу о махинациях с закупками для ВСУ.

Напомним, что 22 января 2024 года Печерский районный суд города Киева в рамках досудебного расследования по контрактам Минобороны с ООО "Трейд лайнс ритейл" (владелец Роман Гринкевич, сын Игоря Гринкевича) и ООО "БК Ситиград" (владелец Владимир Вдовьяк) арестовал имущество "ВТ Девелопмент" во Львове, а именно:

– здание площадью 3100 кв. м, по ул. Героев УПА, 72 во Львове

– нежилые помещения холодильника-распределителя на ул. Даниила Апостола, 14 площадью около 1760 кв. м,

– земельный участок площадью 0,15 га на ул. Героев УПА.

Адвокат "ВТ Девелопмент" заявил в суде, что компания не связана "с фактами выполнения договоров, которые являются предметом досудебного расследования". Кроме того, суд установил, что арестованное имущество было приобретено задолго до этого.

Как сообщал OBOZ.UA, Роман Гринкевич – пятый подозреваемый по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Его отец, Игорь Гринкевич, задержал ДБР в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн и арестовали имущество его семьи и подконтрольных компаний.

Сын Гринкевич был задержан в Одессе. Вечером 23 января Печерский суд Киева заключил под стражу Романа Гринкевича до 17 марта с альтернативой залогу в размере 500 млн грн. Именно о такой мере пресечения просил Офис генпрокурора.

В ДБР рассказали, что младшего Гринкевича ловили в течение недели. В Одессе он пытался организовать побег за границу, о его передвижении сообщали неравнодушные украинцы. Чтобы его не отследили, фигурант даже ограничил использование мобильной связи.

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