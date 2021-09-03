Отец парня, облившего Порошенко зеленкой, объяснил его поступок: возможно, был на крючке из-за долгов

Жителя Черниговщины Илью Пустовгара могли заставить облить зеленкой пятого президента Петра Порошенко, что он сделал на День Независимости в Киеве. Не исключено, что 22-летнего парня "подстрекнули" на это, пообещав денег.

Так считает отец 22-летнего украинца. Своими предположениями он поделился в коментарии журналистам черниговского портала Gorod.cn.ua.

Издание отмечает, что парень окончил Козелецкий колледж ветеринарной медицины, однако по специальности не работал. Он периодически подрабатывал охранником в столице. Иногда жил у бабушки в селе Калита Киевской области, или у отца в поселке Козелец на Черниговщине.

Родители Ильи разведены и живут отдельно. Отец работает риелтором. Он утверждает, что не знает о местонахождении сына.

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"Мне самому интересно, что же это было. Накануне Илья гостил у меня. Сказал, что поедет на парад. Но я не уточнял, с кем, решил, что с друзьями. О произошедшем узнал вечером 24 августа от полиции. Они предупредили, что ко мне приедут сотрудники СБУ. Дал им показания, и на этом все", – рассказал Пустовгар-старший.

Он подтвердил информацию о том, что парень попал в реанимацию, после того, как его отпустили правоохранители. Отметим: 26 августа экс-замглавы СБУ и действующий депутат Киевского горсовета от "ЕС" Виктор Кононенко в Facebook сообщил, якобы Илью госпитализировали с алкогольной интоксикацией.

После выписки парня из больницы отец говорил с ним, но коротко. Он сказал, что с ним все хорошо, а также пообещал позже выйти на связь.

"Но пока не перезвонил, а его старые номера не отвечают. Сын всегда был аполитичным человеком. Скорее всего, его попросили это сделать или заставили. Возможно, он был у кого-то на крючке из-за долгов. Или же его подстрекнули за деньги", – выразил убеждение Пустовгар-старший.

Ранее издание LB.ua со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел писало, что в полиции Илья Пустовгар признался, будто бы за содеянное ему заплатили $800. При этом, кто выступал заказчиком, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 24 августа на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. В частности, возле верхнего выхода к станции метро Крещатик. Порошенко шел в направлении Кабмина, когда неизвестный вылил на него зеленку. Позже нападавшего задержали.