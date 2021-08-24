В Киеве после Марша защитников облили зеленкой Порошенко, нападавший уже задержан. Видео

Пятого президента Украины Петра Порошенко в воскресенье, 24 августа, облили зеленкой в центре Киева. Нападавший мужчина задержан правоохранителями.

Инцидент произошел около 17:10 на Аллее Героев Небесной сотни, у верхнего выхода станции метро Крещатик, когда Порошенко шел в направлении Кабинета министров. Перед этим он участвовал в Марше защитников в Киеве.

На видеокадрах, которые появились в соцсетях, видно, как пятый президент покидает место происшествия на автомобиле полиции. В то же время один из видеороликов зафиксировал задержание нападавшего.

Позже народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram, что с Порошенко все в порядке и по состоянию на 18:33 он выступает на Певческом поле.

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