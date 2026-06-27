Отец бросился спасать тонущих детей и погиб вместе с ними: подробности страшной трагедии на Буковине. Фото

На Буковине завершили поисковую операцию на Днестре, где пропали отец и двое малолетних сыновей. Все трое погибли во время отдыха у воды после того, как дети начали тонуть.

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Тела обнаружили и подняли на поверхность спасатели в течение двух суток поисков. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Трагедия произошла 24 июня вблизи села Репужинцы, где 49-летний мужчина вместе с сыновьями 7 и 8 лет отдыхал у воды. Во время купания дети начали тонуть, и отец бросился им на помощь, после чего все трое исчезли в воде.

Поисковая операция проводилась с участием спасателей, полиции и местных жителей. Для обследования акватории использовались плавсредства, водолазы и беспилотники, которые осматривали береговую линию и труднодоступные участки вниз по течению.

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В ходе работ тела отца и младшего сына обнаружили на следующий день, ещё одного мальчика нашли примерно в 4,6 км от места исчезновения. В полиции возбудили уголовное дело с предварительной квалификацией как несчастный случай.

Недавно произошел трагический случай. Во Львовской области во время купания в озере погиб 14-летний мальчик. Инцидент произошел вечером 25 июня на территории Яворовского района.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области в пруду без признаков жизни были обнаружены тела двух девушек 16 и 17 лет. По имеющейся информации, несовершеннолетние должны были приехать к родственнику одной из погибших, но до места назначения они так и не добрались.

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