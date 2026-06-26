Тело обнаружили на глубине 11 м: во Львовской области в озере утонул 14-летний мальчик

Трагический случай на воде произошел во Львовской области – во время купания в озере погиб 14-летний мальчик. Инцидент произошел вечером 25 июня на территории Яворовского района.

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Спасательная операция длилась несколько часов и завершилась обнаружением тела ребёнка. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области.

Обстоятельства трагедии

Инцидент произошел 25 июня в Яворовском районе. В 19:05 спасателям поступило сообщение об исчезновении ребенка во время купания в озере Песчаное вблизи города Новояворовск.

По предварительным данным, мальчик находился в воде и исчез из поля зрения. Обстоятельства, при которых произошла трагедия, в настоящее время устанавливаются.

К поискам привлекли водолазов Львовской центральной спасательно-водолазной службы. Работы продолжались почти два часа.

В 21:20 тело мальчика 2012 года рождения было обнаружено на глубине около 11 метров и примерно в 10 метрах от берега. Спасатели подняли его на поверхность и передали правоохранителям.

Главные истории дня

Спасатели в очередной раз подчеркнули необходимость соблюдения правил безопасности у водоемов. Они призывают родителей внимательно следить за детьми во время отдыха на воде, не оставлять их без присмотра и объяснять риски купания в открытых водоемах.

Напомним, в Киеве 19-летний парень в Гидропарке прыгнул с моста и не выплыл. К сожалению, его тело было обнаружено в 500 метрах от места происшествия через три дня.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, утонувших во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.

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