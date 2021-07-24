От полученных на Донбассе ранений скончался старший лейтенант. Имя и фото бойца

В субботу, 24 июля, в госпитале в Харькове от тяжелых ранений погиб патриот Украины, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь. Он служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вадим Музюкин. Он был госпитализирован после обстрелов на Луганщине(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня от полученных тяжелых ранений погиб настоящий патриот Украины, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь. Вечный покой тебе брат и царство небесное. Покойся с миром ... Сколько всего мы вместе с тобой прошли в Сармате ... С тобой можно было и в огонь и в воду! Спасибо тебе за службу мой Друг!!! " – написал Вадим Музюкин.

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По информации львовской волонтерки Светланы Сидоренко, у бойца остались жена с двумя детьми (два с половиной и девять лет. – Ред.) И 13-летний сын от первого брака.

Напомним, 24 июля в зоне проведения операции Объединенных сил, российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим тишины. В частности, у Новоалександровки и Золотого враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Как сообщал OBOZREVATEL, зоне проведения ООС в Донбассе с начала "перемирия" с 27 июля 2020 до 18 июля 2021 под обстрелами российских оккупантов погибли 45 воинов Вооруженных сил Украины.