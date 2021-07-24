ВСУ пришлось ответить на провокации наемников РФ. Сводка ООС

В субботу, 24 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил, российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим тишины. В частности, у Новоалександровки и Золотого враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. На обстрелы вражеских войск, наши защитники открывали огонь.

Так у Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра. А неподалеку от Южного и Широкино войска страны-агрессора обстреляли наши позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За сообщение штаба ООС, нарушения также фиксировались и на других территориях Донбасса.

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"У Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра, а в Луганской зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа" Орлан-10 "с пересечением линии разграничения", – рассказали в штабе.

К счастью, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Добавим, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона ОЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Также пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 211 взрывоопасных предметов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 3 июля я российско-оккупационные войска обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и жилой сектор подконтрольных Украины населенных пунктов. Из-за этого в Марьинке был ранен местный житель.