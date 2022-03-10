Российские оккупанты убили семью с 3 детьми в Сумах: подробности трагедии

Российская армия продолжает убивать мирное население Украины. В Сумах оккупанты сбросили бомбу на дом семьи с тремя детьми. Все погибли. От здания осталась лишь воронка. Родственники даже не могут попрощаться с жертвами, поскольку город остается в окружении врагов.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Собирались покинуть Сумы, но не успели

Оккупанты нанесли авиаудары по частному сектору в районе улицы Роменской 8 марта. Одна из бомб попала в дом, где жили Виталий и Катерина Прийменко. Они, а также их трое детей и бабушка погибли.

"Брат с семьей и нашей мамой готовились к выезду из Сум. У них уже были собраны чемоданы, они ждали зеленый коридор, который должен был открыться в тот день. Я сама уже выехала на запад, они тоже должны были приехать сюда. Но не успели. Говорят, что вроде бы не было сигнала тревоги, а может быть они не успели, не знаю. У них есть подвал, в котором они прятались от бомбежек. Бомба попала прямо в их дом, она разрушила его до фундамента, там теперь просто воронка", – рассказывает OBOZREVATEL сестра погибшего Виталия Анна.

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Поехать в Сумы, чтобы похоронить близких, она не может. Город окружен российскими войсками, и ехать туда – верная смерть. Оккупанты расстреливают всех мирных жителей.

Сейчас похоронами занимаются друзья семьи, которые остались в Сумах.

Старшие дети занимались самбо, младшему было всего 5 лет

Старший сын супругов Артем занимался самбо. Как написал его тренер Евгений Леоненко, 15-летний парень не раз становился призером чемпионатов Украины.

Его средний брат, 10-летний Егор тоже занимался самбо. По словам Анны, недавно мальчик тяжело перенес коронавирус. "Мы еле вытащили его из этой болезни. Врачи запретили ему на некоторое время нагрузки. Но он тоже был спортсменом", – говорит родственница.

Младшему сыну Кириллу было всего пять лет, он еще ходил в садик. В садике на этой же улице всю жизнь проработала и бабушка детей. "Мама была завхозом лет 45 в этом садике. Виталий занимался бизнесом, а Катя воспитывала сыновей. Теперь их всех нет", – говорит Анна.

К сожалению, с момента нападения РФ на Украину только по официальным данным погибло около 500 мирных жителей. Но эта цифра не точная, поскольку нет никаких данных с оккупированных территорий. Среди погибших уже более 70 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта стало известно об еще одной маленькой жертве этой войны. В Мариуполе под завалами нашли 6-летнюю девочку Таню. Во время бомбежек ее с мамой завалило. Мама погибла, а девочка несколько дней провела под завалами и скончалась от обезвоживания.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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