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Выгоревшие комнаты и разбитые окна: последствия попадания российского дрона в многоэтажный дом на Печерске в Киеве. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
3 минуты
405
Дрон попал в многоэтажный дом на Печерске.
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Страна-агрессор Россия в пятницу, 25 сентября, нанесла очередной террористический удар по Киеву. В результате попадания дрона в многоэтажный дом погиб 14-летний мальчик.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все экстренные службы.

Что известно

Так, утром в пятницу, 25 сентября, российский дрон попал в многоэтажный дом в Печерском районе Киева. В результате террористической атаки в одном из подъездов дома на уровне 7-10 этажей возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Дрон попал в многоэтажный дом на Печерске.
Дрон попал в многоэтажный дом на Печерске.
Дрон попал в многоэтажный дом на Печерске.

Кроме того, взрывная волна выбила окна в здании, а обломки и кирпичи повредили припаркованные во дворе автомобили. К сожалению, в результате атаки погиб 14-летний мальчик, по меньшей мере семь человек получили ранения.

Жители поврежденного дома.
Жильцы поврежденного дома.
Жильцы поврежденного дома.

В настоящее время на месте попадания работают спасатели, а также полицейские, которые фиксируют последствия террористического удара России.

Обломки дрона, который попал в многоэтажный дом на Печерске.
Обломки дрона, который врезался в многоэтажный дом на Печерске.

Стоит добавить, что бойцы ГСЧС спасли кота и вернули его владельцу.

Сотрудники ГСЧС спасли кота и передали его владельцу.
Сотрудники ГСЧС спасли кота и вернули его владельцу.
Сотрудники ГСЧС спасли кота и вернули его владельцу.
Сотрудники ГСЧС спасли кота и передали его владельцу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев. Последствия атаки фиксируются в Соломенском, Печерском и Подольском районах столицы. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома и нежилые здания, погиб подросток, есть пострадавшие.

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