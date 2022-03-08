В Мариуполе оккупанты убили 6-летнюю девочку: мама также погибла, спасая ребенка

В Мариуполе продолжаются все военные ужасы осажденного оккупантами города. Сегодня, 8 марта, в укрытии подвального помещения снарядом была убита 6-летняя Таня Мороз и ее мама, пытавшаяся закрыть ребенка собой.

Об этом сообщили врачи местной больницы, куда тяжело раненую Таню привезли для госпитализации, передают Telegram-каналы. Однако медучреждение было разбомблено российскими захватчиками еще три дня назад.

Напомним, что в результате блокады Мариуполя местные жители больше недели остаются без воды, света, газоснабжения. Гумконвои, которые пытаются пробраться на территорию осажденного города и снабдить мирных жителей хотя бы продуктами первой важности, беспощадно обстреливаются войсками-оккупантами.

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Армия РФ виновна в гибели уже сотен мариупольских граждан, значительная часть которых приходится и на детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что добровольческий полк "Азов" совершил контратаку под Мариуполем и сумел уничтожить технику оккупанта, а также захватить в плен двух россиян.

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