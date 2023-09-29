Организовали 'бизнес' с миллионным оборотом: киберполиция разоблачила нарколабораторию на Львовщине. Фото и видео

Правоохранители задержали троих дельцов, которые обустроили нарколабораторию в одном из частных домов на территории садоводческого общества во Львовской области. Оптовые партии "продукции" по почте продавали по всей Украине, а прибыль делили поровну. У фигурантов изъято наркотиков почти на 90 млн грн.

Об этом 29 сентября сообщили в Киберполиции. По данным следствия, организовал противоправную деятельность "бизнес" 48-летний житель Львова, который привлек к ней еще двоих знакомых (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Дельцы в своей нарколаборатории изготовляли метадон и психотропное вещество Alpha-PVP.

Киберполицейские при силовой поддержке бойцов Корпуса оперативно-внезапного действия и батальона полиции особого назначения провели восемь обысков.

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Изъято около 400 кг наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, оборудование для изготовления и фасовки наркотоваров, компьютерную технику, телефоны, банковские карты, наличные деньги, оружие, патроны, а также автомобили.

Наркоделков задержали и поместили в СИЗО. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 9 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, по его результатам возможна дополнительная квалификация преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве разоблачили шестерых мужчин, организовавших работу нарколаборатории. Во время обысков у них изъяли около 50 кг "товара".

– В Святошинском районе столицы остановили авто, водитель которого, вероятно, на глазах у правоохранителей съел наркотики. При этом он отказался проходить медицинское освидетельствование.

– СБУ задержала на границе Украины наркоторговца, который вез в собственном желудке кокаин из Латинской Америки на 3,5 млн грн. Наркотики упаковывали в специальные капсулы для глотания.

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