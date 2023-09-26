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В Киеве разоблачили преступников, организовавших работу нарколаборатории: изъято около 50 кг "товара". Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
792
У злоумышленников провели обыски

Правоохранители Киева разоблачили группу лиц, организовавших работу нарколаборатории. Два "повара" и четыре дилера изготовляли и распространяли наркотики – во время обысков было изъято около 50 килограммов "товара".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили и задержали организованную группу, которая производила наркотики в частном доме. Было установлено, что два "повара" оборудовали нарколабораторию и производили наркотики в частном доме. Четверо других злоумышленников занимались распространением запрещенных веществ на территории столицы путем закладок.

Видео дня
В Киеве разоблачили преступников, организовавших работу нарколаборатории: изъято около 50 кг "товара". Фото

"Во время обысков по адресу нарколаборатории и местам проживания фигурантов мы изъяли около 50 килограмм наркотического средства солей Альфа-PVP, большое количество канистр и бутылок с различными химическими веществами, психотропами. А также три автомобиля, которыми пользовались злоумышленники, мобильные телефоны, фасовочные пакеты электронные весы. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование", – рассказали в полиции.

В Киеве разоблачили преступников, организовавших работу нарколаборатории: изъято около 50 кг "товара". Фото
В Киеве разоблачили преступников, организовавших работу нарколаборатории: изъято около 50 кг "товара". Фото

Злоумышленниками оказались четверо мужчин и две женщины, 1986, 1996, 1998 годов рождения. Организаторам "бизнеса" сообщили о подозрении в незаконном производстве наркотиков. Четырем дилерам – в сбыте наркотических средств по предварительному сговору группой лиц.

В Киеве разоблачили преступников, организовавших работу нарколаборатории: изъято около 50 кг "товара". Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности задержала на границе Украины наркоторговца, который вез кокаин из Латинской Америки на 3,5 млн. грн. Он перевозил запрещенные вещества в собственном желудке.

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