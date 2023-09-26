В Киеве разоблачили преступников, организовавших работу нарколаборатории: изъято около 50 кг "товара". Фото

Правоохранители Киева разоблачили группу лиц, организовавших работу нарколаборатории. Два "повара" и четыре дилера изготовляли и распространяли наркотики – во время обысков было изъято около 50 килограммов "товара".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили и задержали организованную группу, которая производила наркотики в частном доме. Было установлено, что два "повара" оборудовали нарколабораторию и производили наркотики в частном доме. Четверо других злоумышленников занимались распространением запрещенных веществ на территории столицы путем закладок.

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"Во время обысков по адресу нарколаборатории и местам проживания фигурантов мы изъяли около 50 килограмм наркотического средства солей Альфа-PVP, большое количество канистр и бутылок с различными химическими веществами, психотропами. А также три автомобиля, которыми пользовались злоумышленники, мобильные телефоны, фасовочные пакеты электронные весы. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование", – рассказали в полиции.

Злоумышленниками оказались четверо мужчин и две женщины, 1986, 1996, 1998 годов рождения. Организаторам "бизнеса" сообщили о подозрении в незаконном производстве наркотиков. Четырем дилерам – в сбыте наркотических средств по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности задержала на границе Украины наркоторговца, который вез кокаин из Латинской Америки на 3,5 млн. грн. Он перевозил запрещенные вещества в собственном желудке.

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