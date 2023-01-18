Названы имена погибших пилотов и пассажиров вертолета, разбившегося в Броварах

На борту вертолета, который 18 января упал в Броварах Киевской области, находились руководители Министерства внутренних дел Украины. Также в результате катастрофы погибли члены экипажа.

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Кроме пассажиров и пилотов вертолета жертвами трагедии стали дети. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, а также начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко.

Также жертвами аварии стали ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий, командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко, пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко, бортовой механик авиационной эскадрильи .

Напомним: в результате падения вертолета в Броварах 18 января произошел взрыв, после которого начался пожар. На месте происшествия работают все службы, есть пострадавшие и погибшие.

"На месте происшествия работают правоохранители, пожарные и врачи. Предварительно есть пострадавшие", – рассказали в полиции.

Как сообщил руководитель Киевской ОВ Алексей Кулеба, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что вертолет, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета, когда произошло крушение, он выполнял задание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– житель Броваров рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой. Отмечается, что он сделал три круга над одним из супермаркетов, после чего улетел в центр и упал.

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