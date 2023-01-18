Названы все возможные версии крушения вертолета с руководством МВД в Броварах

О причинах авиакатастрофы, случившейся утром 18 января в Броварах на Киевщине, говорить рано. Сейчас рассматривается несколько версий, расследование будет длиться не менее нескольких недель.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что существует несколько вещей, по которым может произойти авиакатастрофа, причины будет расследовать комиссия (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

"Это не будет 1-2 дня, потому что расследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолет упал", – отметил Игнатий.

Он добавил, что необходимо изучить всю информацию: в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета. Это продлится не менее нескольких недель, ведь техническое исследование занимает определенное время.

Со своей стороны советник главы МВД Антон Геращенко сообщил: "Причины трагедии устанавливаются следователями. Это была диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем".

В то же время, по словам журналиста Андрея Цаплиенко, причиной авиакатастрофы в Броварах могла стать ошибка пилота. Якобы вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада. В режиме отключения света на крыше дома не работают самолетные маячки, так что пилот мог просто не заметить многоэтажки. Из-за резкой попытки набрать высоту вертолет мог выйти из-под контроля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Броварах 18 января упал вертолет ГСЧС, он разбился рядом с детским садом и жилым домом. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД;

– во время полета, когда произошла катастрофа, вертолет выполнял задание, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что более подробная информация об этом событии будет предоставлена Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

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