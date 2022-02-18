Окончательная агония Минских соглашений: Геращенко назвал причину "эвакуации" в "Л/ДНР"
Заявления главарей "Л/ДНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации людей с оккупированных территорий в Россию являются окончательной агонией Минских соглашений. Такое мнение выразил бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Как написал он в Telegram, о выборах на Донбассе не может быть речи, если оккупанты нагло врут своим "заложникам" про несуществующее наступление Вооруженных сил Украины. Геращенко считает, что сейчас готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами подконтрольной Украине территории.
"Мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ прочно стоят на своих позициях и не собираются наступать, подыгрывая врагу", – подчеркнул он.
Напомним, в "ДНР" и "ЛНР заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Людей уже якобы ждут в Ростовской области.
Оккупанты заверили жителей, что выезд в Россию будет краткосрочным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь. Под обстрелы попали множество населенных пунктов, была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.
Всего зафиксировано как минимум 47 обстрелов, во время которых выпустили сотни снарядов. В результате были ранены как украинские военные, так и гражданские лица.
Офис президента собрал группу иностранных журналистов, чтобы доставить их в Станицу Луганскую, которая подверглась обстрелам со стороны российских вооруженных формирований. Таким образом, власти Украины решили продемонстрировать, кто именно стрелял по детскому саду.