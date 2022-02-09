Оккупанты в Крыму устроили массовые обыски у крымских татар, есть задержанные. Фото

В среду, 9 февраля, оккупационные власти полуострова Крым провели обыски в домах крымских татар в разных районах полуострова. По результатам обысков задержаны четыре активиста.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Крымская солидарность". Отмечается, что "следственные действия" начались около 4 часов утра и прошли быстро, буквально около 07:00 задержанных уже увезли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости). Среди них оказались:

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Османов Ансар Исмаилович – принимал участие в общественных инициативах и информационных кампаниях в поддержку крымских политзаключенных. Посещал судебные процессы по политически мотивированным делам в Крыму и в Ростове-на-Дону. Абдулвапов Аметхан Неджипович. Мустафаев Марлен Рамисович – участвовал в мусульманских похоронных обрядах, активно посещал суды и помогал семьям политзаключенных. Волонтер "Крымской солидарности". Сейтосманов Эрнест Казимович – посещал судебные процессы над крымскими татарами в Крыму и в Ростове-на-Дону, помогал семьям политзаключенных в решении социально-бытовых вопросов, принимал участие в общественных инициативах.

Сообщить о задержании адвокатам активисты не смогли, так как во время проведения обысков у многих правозащитников была недоступна мобильная связь, дозвониться им было невозможно. Отмечается также, что недоступны были телефоны координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и гражданского журналиста Зидана Аджикелямова.

Напомним: в августе 2021 года силовики также устроили обыски в домах крымских татар. Они проходили у местных активистов, а также у имама.

На инцидент тогда отреагировал президент Владимир Зеленский, который резко осудил незаконные действия со стороны силовиков.

"Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди – освобождены. Мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на нарушения", – указал украинский гарант.

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