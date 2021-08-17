В Крыму устроили обыски в домах крымских татар: Зеленский призвал прекратить преследования

Во временно оккупированном Россией Крыму силовики устроили обыски в домах крымских татар. Обыски проходили у местных активистов, а также имама.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что обыски в пяти домах крымских татар начались с 4 утра 17 августа.

На инцидент уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который резко осудил незаконные действия со стороны силовиков.

"Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди – освобождены. Мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на нарушения", – указал украинский гарант у себя в Twitter.

Видео дня

Российские силовики ФСБ, ОМОН и сотрудники центра противодействия экстремизму в РФ явились с обыском в дом имама Раифа Февзиева, который проживает в поселке Строгановка Симферопольского района. К нему не пускали адвокатов.

Кроме того, оккупанты провели обыски в домах местных активистов:

Джаббар Бекиров, село Терновка в Балаклавском районе Севастополя

Заур Абдуллаев, село Холмовка в Бахчисарайском районе

Рустем Таиров, село Поворотное Нахимовского района

Рустем Мурасов, село Фруктовое Нахимовского района

По итогам "следственных действий" оккупантов были задержаны все пять человек. Как пишет "Крымская солидарность", Февзиев – местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. Мурасов, Таиров, Бекиров и Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключенных, организаторы массовых мероприятий в своих поселках.

Денисова добавила, что Мурасов в ночь на 17 августа вернулся из Ростова-на-Дону (Россия), куда ездил на "объявление незаконного приговора по делу так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".

Также омбудсмен сообщила, что 17 августа в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону (РФ) состоятся пять судебных заседаний в так называемом "деле Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) – международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году в Иерусалиме. В России деятельность "Хизб ут-Тахрир" была запрещена в 2003 году Верховным судом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в Крыму представители "силовых структур" РФ ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского ПЦУ в селе Балки Белогорского района. Они не дали провести богослужение и составили протокол.