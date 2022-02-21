Оккупанты устроили новые провокации на Донбассе и попытались обвинить во всем ВСУ. Главное о ситуации

Российско-оккупационные войска продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе и совершают очередные провокации. Лишь за прошедшие сутки 20 февраля со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Пропагандистские ресурсы в РФ и на территории ОРДЛО продолжают без каких-либо доказательств обвинять Вооруженные силы Украины в обстрелах мирного населения. В свою очередь украинский журналист обнародовал имена офицеров ГРУ РФ, готовящих спецоперацию по обвинению Украины в "военных преступлениях" на Донбассе. Среди них помощник главы ГУР генштаба вооруженных сил РФ Андрей Ильченко, а тажке офицеры ГУ ГШ ВС РФ Дмитрий Перковский и Сергей Рожков.

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OBOZREVATEL следил за ситуацией на Донбассе онлайн. Главное за 21 февраля:

07:00 – Во временно оккупированном Луганске агитационная машина призывает местных жителей "очистить родную землю от киевских оккупантов".

07:30 – В России заявили, что если украинская власть и так называемые "ДНР" и "ЛНР" договорятся созвать заседание контактной группы по Донбассу, представители Москвы тоже будет в нем участвовать. Источник "РИА Новости" рассказал, что "функции посредника к этому обязывают".

07:45 – Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал имена офицеров Главного разведывательного управления России, которые готовят так называемую спецоперацию против Украины. РФ планирует обвинить наше государство в "военных преступлениях" на Донбассе.

08:00 – Вечером 20 февраля российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску.

08:15 – В штабе Операции объединенных сил сообщили, что в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты на Донбассе из тяжелой артиллерии и минометов. При этом уже утром 21 февраля сообщалось о 8 обстрелах со стороны оккупантов, при чем в каждом случае с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, пропагандистские ресурсы в России, а также на территориях Донецкой и Луганской областей, которые временно контролируются главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" постоянно публикуют информацию о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. При этом пропагандисты не предоставили ни одного подтверждающего кадра.

Стоит отметить, что 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых они договорились об "интенсивной работе" для проведения как можно скорее встречи Трехсторонней контактной группы. Также глава РФ пообещал, что выведет войска с Беларуси после учений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, в "ДНР" и "ЛНР" объявили об "эвакуации" жителей оккупированных территорий в Россию. Однако местные далеко не спешат покидать дома, а многие россияне не особо ждут "беженцев".