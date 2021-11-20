Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, погиб защитник Украины

В пятницу, 19 ноября, российско-оккупационные войска усилили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Наемники 17 раз нарушили режим тишины, шесть раз открыв огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия, и убили защитника Украины.

Он получил несовместимое с жизнью ранение, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Воина звали Уберт Мрачковский, ему было 33 года.

Вчера враг также обстрелял окрестности населенного пункта Нижнее из артиллерии калибра 152 мм. К счастью, обошлось без потерь среди гражданского населения.

Где были зафиксированы обстрелы 19 ноября:

По направлению Марьинки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Видео дня

В сторону Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.

В районе Причепиловки – из стрелкового оружия.

Возле Новомихайловки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Песков и Шумов – из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки – из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку от Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и гранатометов разных систем.

В сторону Золотого-4 – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ответом на вражеские действия стал огонь со стороны ВСУ. Наши бойцы применили разрешенные виды вооружения и заставили противника прекратить обстрел.

По состоянию на семь часов утра субботы, 20 ноября, новые обстрелы на Донбассе в течение текущих суток не зафиксированы.

Наемники РФ за минувший день понесли потери, сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан. Один из них погиб при неустановленных обстоятельствах, однако известно, что смерть не была боевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Financial Times пишет, что нынешнее нежелание РФ возобновлять "нормандские" переговоры по Донбассу похоже на события 2008 года. Тогда затягивание дипломатических процессов позволило Москве подготовить полномасштабное вторжение в Грузию.