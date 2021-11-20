Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, погиб защитник Украины

София Закревская
Расследования
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Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, погиб защитник Украины

В пятницу, 19 ноября, российско-оккупационные войска усилили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Наемники 17 раз нарушили режим тишины, шесть раз открыв огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия, и убили защитника Украины.

Он получил несовместимое с жизнью ранение, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Воина звали Уберт Мрачковский, ему было 33 года.

Вчера враг также обстрелял окрестности населенного пункта Нижнее из артиллерии калибра 152 мм. К счастью, обошлось без потерь среди гражданского населения.

Где были зафиксированы обстрелы 19 ноября:

  • По направлению Марьинки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Видео дня

  • В сторону Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.

  • В районе Причепиловки – из стрелкового оружия.

  • Возле Новомихайловки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

  • Вблизи Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

  • Возле Песков и Шумов – из станковых противотанковых гранатометов.

  • В направлении Авдеевки – из минометов калибра 120 мм.

  • Неподалеку от Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

  • В районе Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и гранатометов разных систем.

  • В сторону Золотого-4 – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ответом на вражеские действия стал огонь со стороны ВСУ. Наши бойцы применили разрешенные виды вооружения и заставили противника прекратить обстрел.

По состоянию на семь часов утра субботы, 20 ноября, новые обстрелы на Донбассе в течение текущих суток не зафиксированы.

Наемники РФ за минувший день понесли потери, сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан. Один из них погиб при неустановленных обстоятельствах, однако известно, что смерть не была боевой.

Скриншот поста Анатолия Штефана в Telegram.
Скриншот поста штаба ООС в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Financial Times пишет, что нынешнее нежелание РФ возобновлять "нормандские" переговоры по Донбассу похоже на события 2008 года. Тогда затягивание дипломатических процессов позволило Москве подготовить полномасштабное вторжение в Грузию.

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