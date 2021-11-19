Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году – Financial Times

Нежелание России возобновлять переговоры по урегулированию ситуации в Украине в "нормандском" формате при участии Германии и Франции тождественно поведению Кремля в 2008 году. Тогда затягивание дипломатических процессов позволило Москве подготовить полномасштабное вторжение в Грузию.

Об этом написал в Financial Times американский дипломат Мэттью Брайза. Он обеспокоен повторением ситуации в 2021 году и считает, что у России есть намерение использовать тот же сценарий и сейчас.

Дипломат подчеркнул, что ситуация омрачается еще и договоренностями Киева с Альянсом НАТО, что может вызвать серьезную угрозу прямого военного конфликта с Россией.

"Вторжение России не только станет трагедией для Украины, но и приведет к серьезнейшему кризису безопасности для восточных стран-членов НАТО, которые расположены по соседству с Украиной, со времен их присоединения к НАТО два десятилетия назад", – заключил Брайза.

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Напомним, что Кремль ввел танки в Тбилиси 8 августа 2008 года на фоне напряжения отношений между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией – с другой. Военные действия длились всего пять дней, однако повлекли за собой колоссальные геополитические, политические и экономические перемены. Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, а та признала создание сепаратистских республик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский МИД в очередной раз обвинил Украину в несоблюдении условий для собрания нормандского саммита. Глава ведомства Сергей Лавров упорно твердит, что делает все возможное, чтобы скорей собраться на проведение переговоров по Донбассу.