Оккупанты ударили по ВСУ из гранатометов и запустили БПЛА на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток 31 июля дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе. Оккупанты также запустили через линию разграничения беспилотный летательный аппарат.

К счастью, действия противника прошли без боевых потерь среди бойцов Объединенных сил. Последними новостями с фронта поделился штаб ООС на официальной Facebook-странице.

Отмечается, что возле Водяного на Приазовье российские наемники ударили в сторону позиций ВСУ с автоматических станковых и подствольных гранатометов. Также оккупанты использовали стрелковое оружие.

В то же время на территории Луганской области украинские защитники зафиксировали, как линию разграничения пересек вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

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О таких фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В штабе ООС добавили, что в настоящее время в районе проведения операции задачи выполняют и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось разминировать семь гектаров территории. Там было изъято 184 взрывоопасных предмета, которые передали на уничтожение

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Добавим: 28 и 29 июля пророссийские террористические формирования осуществили дистанционное минирование участков рядом с населенными пунктами Зайцево и Южное Донецкой области. Взрывные устройства противопехотного назначения ПОМ-2 создали опасные условия для мирных жителей, которые регулярно пересекают указанную территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил военнослужащие ВСУ провели учения по уничтожению морского десанта условного противника. В мероприятиях принял участие отдельный батальон морской пехоты.