Наемники РФ заложили мины на Донбассе: мирные жители оказались в опасности. Фото

28 и 29 июля пророссийские террористические формирования совершили дистанционное минирование участков рядом с населенными пунктами Зайцево и Пивденное Донецкой области. Взрывные устройства противопехотного назначения ПОМ-2 создали опасные условия для мирных жителей, которые регулярно пересекают указанную территорию.

Об этом сообщил Генштаб ООС в Facebook. Украинские саперы провели полную верификацию мин на этой территории и направили данные в Миссию ОБСЕ на Донбассе.

Отмечается, что данные действия со стороны боевиков являются не только нарушением Минских договоренностей, но и Женевской конвенции, подписанной в 1949 году. Намеренное минирование территорий, прилегающим к населенным пунктам, приравнивается к международным преступлениям, таким как военная агрессия, геноцид, преступления против человечества.

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ВСУ, в свою очередь, напомнили, что их позиции остаются подготовленными к любым провокациям со стороны врага и готовы оказать мощный отпор в случае вооруженной атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 31 июля наемники России четыре раза обстреливали позиции украинских бойцов, нарушая договоренности о временном перемирии.