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Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

Анна Паскевич
Расследования
3 минуты
2,5 т.
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

В ночь на вторник, 6 февраля, около 2:30 оккупанты нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области и попали по гостинице. Вследствие обстрела погиб двухмесячный мальчик. Еще три женщины получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Очередной террор против гражданских. Из-под завалов трехэтажной гостиницы спасатели достали тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

По словам чиновника, войска России нанесли по Золочеву два удара ракетами С-300, разрушив трехэтажную гостиницу.

Раненые женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в медицинское учреждение.

Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

Всего вследствие ракетного удара повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры – магазины, кафе, киоски, два админпомещения и по меньшей мере, пять гражданских авто, рассказал Синегубов.

Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в свою очередь информировали, что вражеский удар пришелся по центральной части Золочева.

Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

"В результате было разрушено трехэтажное здание гостиницы. Под завалами находились люди. Трех женщин удалось спасти. К сожалению, погиб младенец – двухмесячный мальчик. Также в результате удара произошел пожар в рядом расположенном двухэтажном здании", – говорится в сообщении ГСЧС.

Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

По состоянию на 06:30 утра пожар был ликвидирован на площади 230 квадратных метров.

Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

По состоянию на 08:30 продолжаются аварийно-спасательные работы. От ГСЧС привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото
Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

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