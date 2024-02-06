Оккупанты убили двухмесячного мальчика ударом по Золочеву на Харьковщине, есть раненые. Фото

В ночь на вторник, 6 февраля, около 2:30 оккупанты нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области и попали по гостинице. Вследствие обстрела погиб двухмесячный мальчик. Еще три женщины получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Очередной террор против гражданских. Из-под завалов трехэтажной гостиницы спасатели достали тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, войска России нанесли по Золочеву два удара ракетами С-300, разрушив трехэтажную гостиницу.

Раненые женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в медицинское учреждение.

Всего вследствие ракетного удара повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры – магазины, кафе, киоски, два админпомещения и по меньшей мере, пять гражданских авто, рассказал Синегубов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в свою очередь информировали, что вражеский удар пришелся по центральной части Золочева.

"В результате было разрушено трехэтажное здание гостиницы. Под завалами находились люди. Трех женщин удалось спасти. К сожалению, погиб младенец – двухмесячный мальчик. Также в результате удара произошел пожар в рядом расположенном двухэтажном здании", – говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на 06:30 утра пожар был ликвидирован на площади 230 квадратных метров.

По состоянию на 08:30 продолжаются аварийно-спасательные работы. От ГСЧС привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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