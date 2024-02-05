Россияне обстреляли Сумщину: один человек погиб и двое ранены. Фото

Вечером в понедельник, 5 февраля, российские оккупационные войска со своей территории обстреляли город Ворожба Сумской области. Противник ударил по населенному пункту из реактивных систем залпового огня около 17:00, прозвучало восемь взрывов. Вследствие атаки РФ один человек погиб, а еще двое были ранены.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации и Офисе генерального прокурора. "Враг в очередной раз совершил преступление против мирного населения Сумщины", – отметили в ОВА.

Из-за обстрела было повреждено по меньшей мере шесть жилых домов, хозяйственные постройки, электрические сети и интернет-связь.

Жертвой атаки россиян стал 39-летний мужчина. Его мать и еще один 47-летний местный житель, которые находились на территории домовладения, получили ранения.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы УСБУ в Сумской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время при процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ОВА призвали жителей пограничных громад не подвергать себя опасности и воспользоваться предложениями по эвакуации в более безопасные общины и регионы.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-агрессора России сбросили взрывчатку с беспилотника на окраине населенного пункта Могрица в Юнаковской громаде Сумской области. Вследствие атаки оккупантов погиб мужчина.

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