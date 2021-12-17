Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, погиб украинский военный – штаб ООС

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе и убили защитника Украины. Еще один воин получил ранение и находится в госпитале, его состояние удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выразили соболезнования родным и близким Героя. О ситуации на фронте говорися на Facebook-странице ООС.

Отмечается, что в течение 16 декабря оккупанты стреляли в сторону позиций ВСУ, в том числе и с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Так, в направлении Новолуганского на Донетчине они вели огонь со стрелкового оружия, а вблизи Песков использовали минометы 82-миллиметрового калибра и станковые противотанковые гранатометы.

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Возле Золотого-4 на Луганщине и Травневое в Донецкой области наемники РФ обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Кроме этого, из стрелкового оружия они стреляли неподалеку от села Павлополь на Донетчине.

Защитники Украины ответным огнем заставили врага прекратить провокации. Это они сделали, не прибегая к применению запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По информации офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, за минувшие сутки оккупанты понесли три санитарных потери: двое "300-х" в 7 ОМСБР 2 АК и один в 6 ОМСП 2 АК – небоевые, обстоятельства уточняются.

В штабе ООС отметили, что по состоянию на утро пятницы, 17 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря оккупанты девять раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали систему залпового огня "Град", которую враг разместил с нарушением линии разграничения возле бывшего Красного Луча на Луганщине