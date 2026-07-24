Оккупанты расстреляли пленного украинского бойца после допроса: стали известны подробности

Российские военнослужащие расстреляли украинского пленного после допроса. Пленного оккупанты захватили в Волновашском районе Донецкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба Донецкой окружной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по факту совершения военного преступления.

Что известно

Сообщается, что 13 июля 2026 года в 14:42 вблизи села Ялта Комарской сельской общины Волновашского района Донецкой области военнослужащие ВС РФ взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины.

После допроса один из оккупантов приказал казнить украинского защитника, а другой расстрелял его из огнестрельного оружия.

Донецкая облпрокуратура начала досудебное расследование уголовного производства по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и личности российских военных, причастных к преступлению.

Напомним, украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении ещё двум россиянам, которые, по данным следствия, систематически издевались над украинскими военнопленными в исправительной колонии № 7 во Владимирской области РФ. Один из них, Вячеслав Черданцев, работал медиком и умышленно лишал пленных лечения, другой – заключенный Ярослав Кирилов, которого администрация колонии привлекала к избиениям и пыткам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ сообщила о подозрении тюремщику, который пытал украинских пленных в Луганской области. Речь идет о так называемом "оперуполномоченном исправительной колонии № 4 управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЛНР". В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины.

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