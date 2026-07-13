Садизм вместо медицинской помощи: двум тюремщикам РФ предъявлено подозрение в издевательствах над украинскими пленными. Фото и видео

Украинские правоохранители заочно предъявили подозрение ещё двум россиянам, которые, по данным следствия, систематически издевались над украинскими военнопленными в исправительной колонии № 7 во Владимирской области РФ. Один из них работал медиком и умышленно лишал пленных лечения, другой – заключенный, которого администрация колонии привлекала к избиениям и пыткам.

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Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Медик умышленно оставлял раненых без помощи

По данным следствия, подозрение предъявлено сотруднику медицинской части колонии Вячеславу Черданцеву, известному среди пленных под прозвищем "Коновал".

Правоохранители установили, что он сознательно не оказывал медицинскую помощь украинским военнопленным даже после тяжелых травм, полученных ими в ходе пыток.

Кроме того, медик не обеспечивал больных необходимыми лекарствами, отказывал в лечении инфекционных заболеваний и намеренно содержал инфицированных вместе со здоровыми людьми, чтобы способствовать распространению болезней.

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По информации Офиса генерального прокурора, Черданцев использовал свое служебное положение, чтобы психологически сломить пленных, унизить их достоинство и склонить к даче ложных показаний.

К пыткам привлекли заключённого

Вторым подозреваемым стал осужденный Ярослав Кирилов, известный среди заключенных как "Ярик".

По данным следствия, администрация колонии вовлекла его в систематические издевательства над украинскими пленными.

Вместе с охранниками и сотрудниками спецназа колонии он участвовал в коллективных избиениях, содержал пленных в нечеловеческих условиях, оставлял их без еды и теплой одежды в холодное время года.

В Офисе генпрокурора отмечают, что Кириллов подвергал украинцев пыткам ради привилегий и лучшего положения внутри колонии.

Пытки – часть системы

По данным следствия, пытки являются частью системы в исправительной колонии № 7 поселка Пакино Владимирской области РФ. Украинских военнопленных и гражданских заключённых там регулярно избивают, унижают, запугивают и подвергают сексуальному насилию.

Издевательства не скрывают, они происходят как в медицинской части, так и в камерах, часто на глазах у других заключенных.

Просьбы о медицинской помощи или отказ выполнять приказы, по словам правоохранителей, приводили лишь к новым избиениям и унижениям.

СБУ установила, что Черданцев и Кирилов действовали по предварительному сговору с заместителем начальника колонии по безопасности и оперативной работе Алексеем Хавецким и оперативным сотрудником Григорием Швецовым.

Ранее украинские правоохранители уже сообщили им о подозрении в пытках украинских пленных.

"Для РФ насилие является компонентом государственной политики, направленной на уничтожение украинской идентичности. "Коновал" и "Ярик" в ней – исполнители, каждый на своём уровне, каждый в рамках, определённых руководством", – подчеркнули в Офисе генерального прокурора.

Какие обвинения выдвинуты

На основании собранных доказательств, показаний свидетелей и материалов журналистского проекта "Схемы" обоим фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствие подчеркивает, что действия подозреваемых грубо нарушали нормы Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, которые запрещают пытки, жестокое обращение и создание угрозы жизни и здоровью людей, находящихся в плену.

"Страна-агрессор не просто нарушает международное гуманитарное право, а демонстративно им пренебрегает, превращая пытки в инструмент управления людьми. Эти факты задокументированы. Они не исчезнут со временем и не растворятся в опровержениях России", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ сообщила о подозрении тюремщику, который пытал украинских пленных в Луганской области. Речь идет о так называемом "оперуполномоченном исправительной колонии № 4 управления федеральной службы исполнения наказаний по ЛНР". В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины.

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