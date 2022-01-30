Оккупанты открывали огонь на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 30 января, оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в вечерней сводке о ситуации на фронте на Facebook-странице штаба ООС. Как отмечается, состояние здоровья защитника Украины – средней тяжести, он находится в больнице.

В ООС сообщили, что нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в направлении Станицы Луганской. Там оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Благодаря усилиям воинов ВСУ, границы украинских подразделений остались неизменными, добавили в штабе.

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Отметим, что перед этим двое суток подряд в зоне проведения ООС не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Подразделения продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации. Однако еще 25 января российско-оккупационные войска пять раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе. Они открывали огонь в сторону позиций ВСУ и сбросили взрывчатки с беспилотника, в результате чего двое защитников Украины получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже состоялись переговоры советников президентов стран "нормандской четверки" – России, Украины, Франции и Германии – по урегулированию конфликта на Донбассе. Стороны подписали коммюнике о режиме прекращения огня.